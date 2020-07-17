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Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitimin eklendiğini; eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek; eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. BTK Akademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.
📅 17 Temmuz 2020— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 17, 2020
📢#1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi.
Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!👇https://t.co/pyARZNF8J6 pic.twitter.com/BcgJT2Orbc