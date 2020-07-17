BIST 118.546
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 399,42
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Yılın üçüncü uzay yürüyüşü başladı ISS'de batarya değişimi

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonun batarya değişimi için bu yılın üçüncü uzay yürüyüşüne başladı.

Abone ol

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'li astronotlar Chris Cassidy ve Bob Behnken, eski teknolojiye sahip 5 nikel-hidrojen bataryayı çıkararak yerine yeni teknoloji 3 lityum-iyon batarya yerleştirmek üzere istasyon dışına çıktı.

Bu, astronotların bu yıl batarya değişimi için yaptıkları üçüncü uzay yürüyüşü oluyor. İki astronotun, istasyona 3 yeni batarya daha ekleyip batarya değişimini tamamlamak için 21 Temmuz'da dördüncü kez uzay yürüyüşüne çıkması planlanıyor.

ISS'de görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor.

Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyordu.

Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını sağlayacağı tahmin ediliyor.

İstasyonda 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görevde 

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'infaz yasası iptal edilsin' talebini reddetti
HDP eşini tekme tokat döven Muş Milletvekili Mensur Işık'ın biletini kesti
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Bursa'daki pazarda çıkan kavgada 17 yaşındaki Suriyeli pazarcı dövülerek öldürüldü
HDP'li Mensur Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Gebze Teknik Üniversitesi'nde su kalitesini uydudan ölçen makine geliştirildi
Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu
Rezidansta parti yapan 25 kişiye 78 bin lira ceza
'Süper patlama' tespit edildi! Üstelik Güneş'ten 20 kat daha güçlü
Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi
Tunceli 2020 LGS taban puanları belli oldu mu 2020-2021 nitelikli lise puanları
Yorumlar