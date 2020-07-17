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Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi
KÜÇÜKÇEKMECE'de beton mikseri girdiği virajı alamayınca devrildi. Koca mikserin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Abone ol
Kaza, Küçükçekmece Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AG 1651 plakalı beton mikserinin sürücüsü virajı dönmek isterken aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlere doğru devrildi.
Sürücü aracın içerisinde sıkışıp kaldı
Kaza sonrası sürücü beton mikseri içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol beton mikserinin çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
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