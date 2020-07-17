BIST 118.546
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 399,42
HABER /  YEREL
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Küçükçekmece'de beton mikseri devrildi

İhlas Haber Ajansı

KÜÇÜKÇEKMECE'de beton mikseri girdiği virajı alamayınca devrildi. Koca mikserin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Abone ol

Kaza, Küçükçekmece Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AG 1651 plakalı beton mikserinin sürücüsü virajı dönmek isterken aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlere doğru devrildi.

Sürücü aracın içerisinde sıkışıp kaldı

Kaza sonrası sürücü beton mikseri içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol beton mikserinin çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şeyma Subaşı'nın yoga kombini iç çamaşırına benzetilince eleştiri yağdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'infaz yasası iptal edilsin' talebini reddetti
HDP eşini tekme tokat döven Muş Milletvekili Mensur Işık'ın biletini kesti
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Bursa'daki pazarda çıkan kavgada 17 yaşındaki Suriyeli pazarcı dövülerek öldürüldü
HDP'li Mensur Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi
Balıkesir'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı
Antalya'da maskesiz pazarcı görüntülendiğini anlayınca poşete sarıldı
Komşusunun kızına cinsel istismarla suçlanan yöneticinin cezası belli oldu
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Diyarbakır lise taban puanları 2020 nitelikli lise taban-tavan puan sıralaması
Yorumlar