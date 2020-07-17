AÖF yaz okulu takvimi belli oldu sınavlar ne zaman?

İlk olarak yapılan açıklamada AÖF’te pandemi sebebiyle yaz okulu açılmayacağı, mezun olmak isteyen öğrenciler için 3 ders sınavlarının gerçekleştirileceği açıkladı. Öğrencilerin yoğun talepleri doğrultusunda 2019- 2020 eğitim yılında yaz okulu açılmasına karar verdi.

Abone ol

İlk olarak yapılan açıklamada AÖF’te pandemi sebebiyle yaz okulu açılmayacağı, mezun olmak isteyen öğrenciler için 3 ders sınavlarının gerçekleştirileceği açıkladı. Öğrencilerin yoğun talepleri doğrultusunda 2019- 2020 eğitim yılında yaz okulu açılmasına karar verdi. AÖF’ten yapılan AÖL sınav tarihleri:

MEB Açık lise sınavı ne zaman yapılacak zamanı duyuruldu. Ayrıca AÖF 3 ders sınavının yapılıp yapılmayacağı belli oldu. İşte Anadolu Üniversitesinden yapılan son açıklamalar…

AÖF 3 DERS SINAVI UYGULANACAK MI? Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamada 2019-2020 eğitim yılında üç ders sınavının uygulanmayacağını açıkladı. Üç ders sınavı yerine kayıt ya da ders seçimi için ön şart gerektirmeyen yaz okulu uygulanacak. Öğrenciler yaz okulunda istedikleri beş dersi seçebilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN: Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu kayıtları 20 Temmuz- 28 Temmuz tarihlerinde https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresi üzerinden yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU: Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamada yaz okulu sınavlarının 5 Eylül tarihinde gerçekleştireceğini açıkladı. Şartların elvermesi durumunda sınavlar yüz yüze şeklinde gerçekleştirilecek. Aksi bir durumda AÖF yaz okulu sınavları çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR: Açıköğretim Sistemine kayıtlı olan (aktif-pasif) öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırabilecekler. Güz ve bahar döneminde kayıt yenilemeyen öğrenciler yaz okulundan ders alabilir.AÖF yaz okuluna kayıt yaptıracak adaylar hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilirler. Adaylar yaz eğitiminde en fazla 5 ders seçiminde bulunabilecek.

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER AÇILACAK: AÖF yaz okulunda hangi derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

2019-2020 YAZ OKULU ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL