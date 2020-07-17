Andre Schürrle futbolu bıraktı Fener'in hevesi kursağında kaldı

Adı Fenerbahçe ile anılan Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Andre Schürrle futbolu bıraktığını açıkladı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile sözleşmesini fesheden Andre Schürrle'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

"Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok''

Adı Fenerbahçe ile de anılan Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Schürrle, yaptığı açıklamada "Artık futboldan az keyif alır hale geldim. Bu duygu daha da derine işledi. Artık alkışa ihtiyacım yok." dedi.

420 maçta 110 gol, 51 asist

Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Premier Lig ve 1 Almanya Kupası gibi önemli başarılara imza atan Andre Schürrle, 420 maçta 110 gol, 51 asistlik performans sergiledi.