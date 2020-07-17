'Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor' diyen ilahiyatçı Ali Köse'ye tepki

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde TRT Haber'e konuk olan ilahiyat profesörü Ali Köse'nin 'Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor' açıklamasına tepki gösteren AK Parti Milletvekili Said Yüce, "Bıyıksız ilahiyatçı mı olur? Ben bu yüze nasıl alim diyebileyim" dedi.

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Marmara İlahiyat Dekanı Prof.Dr. Ali Köse'nin FETÖ'nün darbe girişiminin 4. yıl dönümünde söyledikleri polemik konusu oldu.

TRT Haber'e konuk olan Köse, “Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor” demiş ve bazı cemaatlere dikkat çekmişti.

Köse'nin sözlerine tepkiler gecikmedi. Serdar Tuncer'in ardından AK Parti milletvekili Said Yüce, Köse'yi sosyal medya hesabından eleştirdi.

Tweeti sildi

Gelen tepkiler üzerine Yüce, tweeti sildi ve konuyla ilgili yeni tweet paylaştı.

"Genelleme yaparak bütün cemaatleri niye hedef alır"