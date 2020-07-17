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İngiltere'de taraftarlar stadyuma dönüyor

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Ekim ayından itibaren futbol maçlarına taraftarların gidebileceğini açıkladı.

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Corona virüs pandemisi dünya futbolunda büyük etkilere yol açarken İngiltere'de taraftarların stadyumlara girebilmesi konusunda yol açıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ekim ayından itibaren futbol seyircilerinin stadyumlara girebileceğini ve planlarının bu yönde olduğunu ifade etti.

Sosyal mesafe ve maske uyarısı
Johnson, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Corona virüs nedeniyle futbola verilen aranın ardından Premier Lig ve Championship seyircisiz olarak devam ederken ülkedeki diğer ligler tescillenmişti.

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