Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramında kısıtlama olup olmayacağıyla ilgili, "Şu an için gündemimizde böyle bir durum yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "İşin davet kısmı Diyanet'e ait. Gerekli davetleri Diyanet yapacak. Camiye girişler kontrollü olacak. Corona virüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Bin ila 1500 civarında bir cemaat oluşabilecek. Davet içerisinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Dışarıda açık alana sahip olması da avantaj. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu değerlendirecek.'' dedi.

''Bu bizim iç egemenlik meselemizdir. Kimsenin buraya bir müdahalesi söz konusu olamaz''

''Yurtdışından gelen tepkiler bizi bağlamaz.'' diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''Bu bizim iç egemenlik meselemizdir. Kimsenin buraya bir müdahalesi söz konusu olamaz. 86 yıl aradan sonra aslına rücu etmesi cami olması bu milletin en tabii hakkıdır. Bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye değil tüm İslam dünyası için önemlidir. Meclisimizdeki ortak duruş da çok çok anlamlıydı. Bizim tarihe bir borcumuzdu, bu borç ifa edildi. Bundan dolayı milletçe memnun ve mutluyuz. Kimse bu siyasi bir yaklaşımdır gibi basit yaklaşımlar içerisine girmesin. Bu tam anlamıyla bu ülkede idari olarak bu görevi üstlenmiş iktidarımızın bir özlemidir. Bu özlem yerine gelmiştir.'' dedi.

Bayramda kısıtlama olacak mı?

'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' şeklindeki soruya yanıt veren Erdoğan, ''O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Şu anda böyle bir düşüncemiz yok.'' ifadelerini kullandı.

Ermenistan-Azerbaycan gerilimi

Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili düşüncesini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''Ermenistan işgalci. Nahçivan işgal altında. Bu iş hala çözülmemiştir. İşin bu noktalara geleceği de belliydi. Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Oralara saldırıları var. Saldırılar neticesinde Azerbaycan da kendilerine düşen adımları atmıştır. Biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Sayın Aliyev ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Bir heyeti Türkiye'ye gönderdiler, etraflıca görüşme yaptılar. Ben de kendileriyle bir görüşme yaptık. Bugün de yanındayız, yanında olacağız."

Libya'daki gelişmeler

Libya'da yaşanan olayları ele alan Cumhurbaşkanı, ''Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak devam ettireceğiz. Bir tarafta meşru yönetim var, bir tarafta darbeci Hafter var." şeklinde konuştu.

Kıdem tazminatı konusu

Kıdem tazminatına yönelik çalışmalar için Erdoğan, "Adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil" diye konuştu.