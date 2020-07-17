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Sakarya'da kadın önce dövülüp ardından yol kenarına atıldı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da sokakta baygın bulunan kadının darp edilip yol kenarına atıldığı belirlendi. Kadın hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında baygın halde yatan genç kadını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler şimdi sorumluları arıyor

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darp edildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi. Ekipler, genç kadını darp ederek yol kenarına atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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