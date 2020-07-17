Kolombiya'da silahlı çeteler korona karantinasına uymayanı öldürüyor! Silahla sokaktalar
KOLOMBİYA'da hava kararınca ortaya çıkan eli silahlı grup, iddiaya göre koronavirüs kurallarına uymayanları bulup öldürüyor. Şimdiye kadar grup tarafından 9 kişinin öldürüldüğü paylaşılırken her bir bilgi korku niteliğinde.
Kolombiya’da silahlı gruplar ve uyuşturucu kartelleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının kontrolden çıktığı bölgelerde kendi kanlı “adalet” ve karantina sistemini başlattı. Gündüzleri asker ve polisin olduğu sokaklara gece silahlı çete üyeleri ellerinde ağır silahlarla çıkıyor. Uyuşturucu ve suç kartelleri, yaklaşık 6 bin virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği ülkede karantina kurallarını ihlal edenleri infaz ediyor. Şimdiye kadar 9 kişi bu şekilde infaz edildi...
Ülkede Covid-19 vaka sayısı 165,169 olarak açıklanırken ölü sayısı da 5,814'e yükseldi. Kolombiya'da koronavirüs önlemleri kapsamında geniş tedbir önlemleri uygulanmaya devam ediyor.
Hava kararınca ortaya çıkıyorlar
Gündüz saatlerinde sokaklarda görülen resmi güvenlik güçlerinin yerini hava karardıktan sonra eli silahlı yasadışı güçler alıyor. Karantina kurallarına uymadıklarını düşündükleri vatandaşları hedef alan bu yasadışı güçler ülkede adeta büyük bir panik yaşanmasına sebep oluyor.
Kolombiya'dan gelen haberlere göre yasadışı güçler bu şekilde ülkede 9 kişiyi öldürdü. Uyuşturucu karteline mensup olduğu iddia edilen bu silahlı kişiler resmi karantina kurallarını değil kendi koydukları kuralları uyguluyor. Bu kişilerin yasadışı çetelere ve uyuşturucu kartellerine mensup olduğu biliniyor.