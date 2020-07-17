Kolombiya'da silahlı çeteler korona karantinasına uymayanı öldürüyor! Silahla sokaktalar

Kolombiya’da silahlı gruplar ve uyuşturucu kartelleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının kontrolden çıktığı bölgelerde kendi kanlı “adalet” ve karantina sistemini başlattı. Gündüzleri asker ve polisin olduğu sokaklara gece silahlı çete üyeleri ellerinde ağır silahlarla çıkıyor. Uyuşturucu ve suç kartelleri, yaklaşık 6 bin virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği ülkede karantina kurallarını ihlal edenleri infaz ediyor. Şimdiye kadar 9 kişi bu şekilde infaz edildi...