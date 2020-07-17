BIST 119.032
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 398,09
HABER /  YEREL
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Kayseri'de eli silahlı intihara kalkıştı özel harekat devreye girdi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de eline geçirdiği silahla intihara kalkışan Mehmet isimli olduğu öğrenilen şahıs, polisin ikna çabalarına karşılık vermeyince özel harekat polisleri tarafından alınarak karakola götürüldü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, eşi ile sorunları olduğu öğrenilen Mehmet isimli şahıs evdeki silahı aldı ve intihar girişiminde bulundu.

Eşi ile polis ikna etmeye çalıştı

Yakınlarının ve komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokak araç giriş ve çıkışına kapatılırken, çelik yelek giyen polis ekipleri ile şahsın eşi, şahsı ikna çalışmalarına başladı.

Özel harekat polisleri olaya el attı

Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince, olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, Özel Harekat polisleri tarafından alınarak, ekipler tarafından karakola götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eminönü İskelesi'nde iki kadın birbirine girdi güvenlik görevlisi araya girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'nun 'kanım dondu' dediği olayda yeni gelişme
Tunceli'de midibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan yeni Ayasofya açıklaması! Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyecek
Türkiye'den destek: SİHA'larımız, füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir
Kahreden detay ortaya çıktı! İki şehit aynı fotoğrafta!
Suriye'de MİT operasyonu Natalia Barkal ve 4 çocuğu YPG'nin kampından kurtarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu liseleri taban puanları 2020 nitelikli lise puan sıralaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
Giresun Lise taban puanları 2020 -2021 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
17 Temmuz altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Trabzon Lise taban puanları 2020 -2021 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
2020 bursluluk sınavı konuları hangisi hangi derslerden çıkacak?
Yorumlar