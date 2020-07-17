Kayseri'de eli silahlı intihara kalkıştı özel harekat devreye girdi

KAYSERİ'de eline geçirdiği silahla intihara kalkışan Mehmet isimli olduğu öğrenilen şahıs, polisin ikna çabalarına karşılık vermeyince özel harekat polisleri tarafından alınarak karakola götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, eşi ile sorunları olduğu öğrenilen Mehmet isimli şahıs evdeki silahı aldı ve intihar girişiminde bulundu.

Eşi ile polis ikna etmeye çalıştı

Yakınlarının ve komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokak araç giriş ve çıkışına kapatılırken, çelik yelek giyen polis ekipleri ile şahsın eşi, şahsı ikna çalışmalarına başladı.

Özel harekat polisleri olaya el attı

Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince, olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, Özel Harekat polisleri tarafından alınarak, ekipler tarafından karakola götürüldü.