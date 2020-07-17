BIST 119.033
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 397,43
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Tunceli Pülümür'de AK Parti İlçe Başkanı CHP'li Başkanı 15 Temmuz anmasında buzladı

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 15 Temmuz şehidinin mezarı bayında yapılan anma siyasi kriz çıkardı. AK parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, CHP'li Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzlayarak paylaştı. Gelen tepkiler üzerine de neden böyle bir paylaşım yaptığını açıkladı...

Abone ol

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen FETÖ'cü darbe girişiminin 4. yıldönümünde Türkiye'nin dört bir köşesinde anma törenleri yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Tunceli'den gelen bir paylaşım yeni bir tartışma başlattı. 

CHP'li Belediye Başkanı'nın yüzünü buzladı

15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle Pülümür'de yapılan şehit mezarı ziyaretinde AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, şehit mezarını ziyaret eden CHP Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzlayarak Twitter hesabından paylaştı.

Belediye Başkanı Tosun tepki gösterdi

CHP'li Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise sosyal medyada yapılan sansüre tepki gösterdi. Tosun tepkisinde, "Demokrasi ve Milli Günü adına törene katılacaksınız. Daha sonrada fotoların üstünü karartacaksınız. İşte iradeye saygı adına siyaset. Sonuç tahammülsüzlük. Sadece kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Kılıçoğlu neden buzladığını açıkladı

Sosyal medyadan da buzlamaya tepki gösterilmesi üzerine Çağnur Kılıçoğlu, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak "buzlama"nın gerekçesini açıkladı. Müslüm Tosun'un 15 Temmuz anmasına katılarak takiye yaptığını belirten Kılıçoğlu, tepkisinin asıl nedenini ise şöyle özetledi: "Tepkimiz 31 Mart yerel seçimlerinde bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olmamı hiçe sayarak, siyasi rantını gözeterek asılsız iddialarla sosyal medya hesabından birçok küfür ve hakarete maruz bırakarak linç girişimi ve susturma çabası içinde bulunmuştur..." dedi. İşte Çağnur kılıçoğlu'nun o açıklamasının tam metni...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den destek: SİHA'larımız, füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir
Kahreden detay ortaya çıktı! İki şehit aynı fotoğrafta!
Suriye'de MİT operasyonu Natalia Barkal ve 4 çocuğu YPG'nin kampından kurtarıldı
Feghouli ait alacaklarını istedi Galatasaray'a ihtarname çekti
Ayasofya'daki ilk namaz için detaylar belli oldu! Kim kıldıracak içeride kaç kişi olacak?
ABD Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün istenen ceza belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Rize Lise taban puanları 2020 -2021 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
IKBY Başkanı Barzani: Fransa Erbil'e yönelik ambargonun kırılmasında öncü rol oynadı
Otoyolda arıza yapan otomobil zincirleme kazaya neden oldu
Lionel Messi'den acı itiraf: Zayıf takımız
Libya ve İtalya anlaştı: İş birliği yapılacak
2020 Samsun liseleri taban puanları nitelikli lise puanları 2020-2021
Yorumlar