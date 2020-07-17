Tunceli Pülümür'de AK Parti İlçe Başkanı CHP'li Başkanı 15 Temmuz anmasında buzladı

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 15 Temmuz şehidinin mezarı bayında yapılan anma siyasi kriz çıkardı. AK parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, CHP'li Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzlayarak paylaştı. Gelen tepkiler üzerine de neden böyle bir paylaşım yaptığını açıkladı...

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15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen FETÖ'cü darbe girişiminin 4. yıldönümünde Türkiye'nin dört bir köşesinde anma törenleri yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Tunceli'den gelen bir paylaşım yeni bir tartışma başlattı.

CHP'li Belediye Başkanı'nın yüzünü buzladı

15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle Pülümür'de yapılan şehit mezarı ziyaretinde AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, şehit mezarını ziyaret eden CHP Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzlayarak Twitter hesabından paylaştı.

#15Temmuz Şehitlerimizi kabirleri başında bir kez daha rahmet ve minnetle andık.



“Vatanımı böldürmem, bayrağımı indirmem, ezanımı susturmam” diyerek şehadete yürüyen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. #MilletinZaferi @RTErdogan pic.twitter.com/RSvIiXlzXP — çağnur kılıçoğlu 🟢 🇹🇷 (@cagnurkilicoglu) July 15, 2020

Belediye Başkanı Tosun tepki gösterdi

CHP'li Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise sosyal medyada yapılan sansüre tepki gösterdi. Tosun tepkisinde, "Demokrasi ve Milli Günü adına törene katılacaksınız. Daha sonrada fotoların üstünü karartacaksınız. İşte iradeye saygı adına siyaset. Sonuç tahammülsüzlük. Sadece kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Kılıçoğlu neden buzladığını açıkladı

Sosyal medyadan da buzlamaya tepki gösterilmesi üzerine Çağnur Kılıçoğlu, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak "buzlama"nın gerekçesini açıkladı. Müslüm Tosun'un 15 Temmuz anmasına katılarak takiye yaptığını belirten Kılıçoğlu, tepkisinin asıl nedenini ise şöyle özetledi: "Tepkimiz 31 Mart yerel seçimlerinde bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olmamı hiçe sayarak, siyasi rantını gözeterek asılsız iddialarla sosyal medya hesabından birçok küfür ve hakarete maruz bırakarak linç girişimi ve susturma çabası içinde bulunmuştur..." dedi. İşte Çağnur kılıçoğlu'nun o açıklamasının tam metni...