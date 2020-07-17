Türkiye'den destek: SİHA'larımız, füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin "SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize kadar Azerbaycan'ın emrindedir" açıklaması geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u ağırladı.

Tek yürek vurgusu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Türkiye'den bir açıklama geldi. İsmail Demir, önemli görüşmeyi Twitter'dan duyurdu. Demir açıklamasında şunları söyledi: "Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u misafir ettik. İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük.

''SİHA'larımız, füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir''

Savunma sanayiimiz SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir! Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet!"