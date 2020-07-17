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Lionel Messi'den acı itiraf: Zayıf takımız

İspanya'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da yıldız oyuncu Lionel Messi öz eleştiri yaptı ve "Zayıf bir takımız" dedi.

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İspanya'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran ve son maçta da sahasında Osasuna'ya 2-0 yenilen Barcelona'da moraller bozuk.

Takım kaptanı ve yıldız oyuncu Lionel Messi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öz eleştiri yapmak zorundayız. Ama toplu bir öz eleştiri. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız" dedi.

''Zayıf bir takımız''
Messi, "Ligi bu şekilde sonlandırmak istemiyorduk ama yıl içinde olan her şeyin bunda payı var. Zayıf bir takımız. Maçlar arzulu ve baskılı futbolla kazanılıyor. Kaybetmememiz gereken çok puan kaybettik. İstikrarsızdık" değerlendirmesini yaptı.

"Bu şekilde oynarsak Napoli'ye kaybederiz"
Şampiyonlar Ligi son 16'lar rövanş maçıyla ilgili "Bu şekilde oynarsak Napoli'ye kaybederiz" diyen Messi,  şu ifadeleri kullandı; "Gelecek için çok kötü bir imaj bıraktık. Bu şekilde oynayarak hiçbir yere varamayız. Çok fazla şey değiştirmek gerekiyor. Biraz nefes alıp Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Öz eleştiri yapmalıyız ve rakip iyi olduğu için kaybettiğimizi düşünmemeliyiz."

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