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Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları!

SARIYER'de denize giren bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Suda bir kişinin çırpındığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri 30 yaşlarındaki erkeği kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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 İstanbul Boğazı'nda bir kişinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlardan biri suya atlayarak boğulmakta olan vatandaşı son anda bota çıkardı. Hayati belirti taşıyan vatandaş hemen karada hazır şekilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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