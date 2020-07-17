BIST 118.790
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 397,42
HABER /  YEREL
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu TEM Otoyolu Hendek ilçesi mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JM 019 plakalı Murat Arıkan idaresindeki otomobil otoyol üzerinde arıza yaptı.

Arıza yapan aracı çekmek için olay yerine İ.A. idaresindeki 81 FE 161 plakalı oto kurtarıcı geldi. Bu esnada 16 JM 019 plakalı otomobilinin çekilmesi için otoyol üzerinde bekleyen Murat Arıkan’a, Nefes Rüzgar Efe idaresindeki 34 LR 8499 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araca ise aynı istikamette seyir halinde olan Y.T. idaresindeki 34 CDY 474 plakalı cip çarptı.

16 JM 019 plakalı otomobil sürücüsü Murat Arıkan hayatını kaybederken, çekici sürücüsü İ.A. ise yaralandı. Meydana gelen kaza sonrası 34 LR 8499 plakalı aracından inen Nefes Rüzgar Efe’ye de plakası henüz öğrenilemeyen tır çarparak olay yerinden kaçtı. Tırın çarptığı Rüzgar Efe’de olay yerinde hayatını kaybederken, kayıplara karışan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sürücü Murat Arıkan ve Nefes Rüzgar Efe isimli 2 kişinin hayatını kaybettiği, İ.A., M.T., M.İ.D., Y.T. ve ismi henüz öğrenilemeyen toplam 5 kişinin ise yaralandı kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya'daki ilk namaz için detaylar belli oldu! Kim kıldıracak içeride kaç kişi olacak?
ABD Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün istenen ceza belli oldu
13 milyon emekliye müjdeli haber! Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı!
Türkiye F-35 sitesinden tamamen silindi! ABD Kongresi 6 uçak için yetki verecek
Adana'da trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını herkesin gözü önünde öldürdü
Emre ve Dirar yumruk yumruğa kavga etti: Hepiniz O… Ç…. sunuz
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da balıkçılar caretta sandı ceset çıktı
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Türkiye'de 14, yurt dışında 19 bankayı 1.5 milyar lira dolandırdı
AÖF yaz okulu takvimi belli oldu sınavlar ne zaman?
Kurban pazarlarındaki gizli risk! Uzmandan hayvanlarda 'kene' uyarısı
Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişiklik
2020 Samsun liseleri taban puanları nitelikli lise puanları 2020-2021
Yorumlar