Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış: Darbeye karışıp pişman olana sahip çıkmalıyız

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, “15 Temmuz'u anlamak" konulu panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Darbeye karışan ve pişman olan FETÖ'cülerin affedilmesini öneren Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'a tepki yağdı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğinde "15 Temmuz'u anlamak" konulu panelde konuşan Yaramış, “Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için, zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda” dedi.

Yaramış'ın önerisi kamuoyunda tartışma yarattı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren isimlerden birisi de FETÖ ile mücadelenin simge isimlerinden Nedim Şener oldu.

Nedim Şener: Hadi ordan

Şener, Twitter hesabından "Darbeye karışmışlarla barışmak mı? 251 şehidin yüzüne nasıl bakarız, hadi ordan" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Metiner: FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz?

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner de Twitter hesabından "Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Afyon Üniversitesinde yaptığı konuşmaya bakın. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ’cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz?” diye sordu.