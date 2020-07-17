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Kırklareli'nde define arayan 5 kişiye "sosyal mesafe" ihlali cezası

KIRKLARELİ'nde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza verildi.

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Kırklareli’de kaçak kazı yaparak, define arayan kişilere sosyal mesafe cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Domuzkayalıkları mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, N.C, M.T, M.Y, İ.N. ve Ş.G'yi kazma, kürek ve boşluk arama çubuğuyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Gözaltına alınan 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

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