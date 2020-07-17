Mehmetçik vakfı kurbanlık bağış 2020 fiyatları

2020 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak. Peki bu bayramda Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2020 fiyatı...

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Kurban bayramı 2020 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz cuma günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

MEHMETÇİK VAKFI 2020 KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI

1995'ten beri vekâleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban bağışlarınızı kabul etmektedir. Mehmetçik Vakfı'nın vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum veya kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini belirtmekte fayda var.

Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.

Aşağıdaki kura göre döviz Türk Lirasına göre çevirilerek hesabınızdan alınacaktır.

1 TL = 1,00 TL (02.07.2020 14:01:00 - T.C. Merkez Bankası)

Tahsil edilecek BAĞIŞ TUTARI : 1.260,00 TL

BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.