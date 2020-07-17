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Kırgızistan'da koronaya yakalanan 4 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Koronavirüse Kırgızistan'da yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda iniş yaptı.Abone ol
Kırgızistan'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç., İsmail Ş, Mehmet Yılmaz ile Ramazan Özdemir, ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.
Çeşitli hastanelere sevk edildi
Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.
Atatürk Havalimanı'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.