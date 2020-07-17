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Mersin'de kamyon şoförünün şüpheli ölümü '1 saat işim var' demiş

İhlas Haber Ajansı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde kamyon şoförü ve beraberindeki iki kişi seyir halindeyken, şoför Kemal Darılmaz uyuyacağını söyledi. Kamyonetin içerisinde uyuyan adamın bir süre sonra nefesi kesilmeye başladı. Yanındakilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan adam hastanede ölürken şahısların ifadesine göre; olaydan önce Darılmaz'ın yanlarından ayrıldığı geldiğinde ise kavga edip darp edilmiş şekilde olduğu iddia edildi.

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Alınan bilgiye göre, Kemal Darılmaz (40) 34 KY ... plakalı kamyonuyla TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden rahatsızlanmasından dolayı Damlama Mahallesi’nde bulunan dinlenme tesisine geldi. Şoför Kemal Darılmaz, yanındaki arkadaşı V.E.'ye (38) araç içinde biraz dinleneceğini söyledi.

Yarım saat sonra araç içinde bulunan Kemal Darılmaz’ın nefes almakta zorluk çektiğini gören arkadaşı V.E. hemen 112 Acil Servisini aradı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Darılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"1 saat işim var" deyip gitmiş geldiğinde...

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Kemal Darılmaz’ın yanında yolcu olarak bulunan V.E. adlı kişinin ifadesini aldı. V.E., Darılmaz ve H.İ.Ö. isimli şahıslar ile 34 KV ... plakalı kamyonla Aksaray'a yola çıktıklarını, Aksaray’da lokantada yemek yedikleri sırada Kemal Darılmaz'ın kendilerine 1 saatlik işi olduğunu söylediğini daha sonra yaklaşık 1 saat sonra yanlarına geldiğinde kavga ettiğini ve darp edildiğini gördüklerini, hastaneye gitmek istemediğini, arka koltukta uyuyacağını söylemesi üzerine Aksaray’dan Mersin’e yola çıktıklarını, saat 03.40 sıralarında Tarsus-Pozantı Tem Otoyolu Damlama Mahallesi mevkiine geldiklerinde şahsın nefes sesinin kesildiğini ve 112 Acil Servisi ekiplerini haber verdiğini belirtti.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kemal Darılmaz’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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