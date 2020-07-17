İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kendi kardeşini bıçakladı

Sokak ortasında tartıştığı eşini boğazından, araya girmeye çalışan kendi kardeşi de bacağından bıçaklayan şahıs, kavga sırasında eşinin yeğeni tarafından bıçaklandı.

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İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi'nde yaşayan Emin B. ile eşi Müslima B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Eşini ve kendi kardeşini bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine, Emin B. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Emin B., bu sırada olaya müdahale eden kardeşi Adem B.'yi de bıçakla sağ bacağından yaraladı.

Bu sırada olay yerine gelen Müslima B.'nin yeğeni olduğu öğrenilen Burak A. da Emin B.'yi bıçakladı.

1 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burak A. polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan Müslima B. ile Adem B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emin B. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.