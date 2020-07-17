Erdoğan'a yetki verildi! İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin 1 yıl daha uzayabilecek

Pandemi sürecinde vatandaşa can suyu gibi gelen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söz konusu iki uygulamayı uzatma yetkisini veren yasa tasarısı dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin Haziran 2021'e kadar uzayabilecek.

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İstihdam piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, işten çıkarmaları engelleyen düzenlemenin ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması için Cumhurbaşkanı’na yetki veren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM’ye 14 Temmuz’da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” yürütme ve yürürlülük dahil 10 maddeden oluşuyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler dün tamamlandı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor.

Corona virüsü salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, her bir defada en fazla üçer ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Teklif ile ayrıca iş akitlerinin hangi şartlarda feshedilebileceği de netleştirirliyor.

Çalışanın sigortası işsizlik fonundan karşılanacak

Teklif ile “ekonominin normalleşmeye başlaması ile birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi” amaçlanıyor. Buna göre, haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Kısa çalışma sektörlere göre uzayabilecek

Teklifle, corona virüsü salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi korunurken ilgili değişikliklerin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine olanak tanıyor.

Teklif ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü de öteleneniyor.

Teklif ile ayrıca Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, kıdeme hak kazananan ancak tazminatlarını alamayanların tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi de öngörülüyor.

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın haberine göre Komisyonda teklife eklenen maddeyle İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadale Edilmesi Hakkındaki Kanun’a madde ihdas edildi.

Dijital mecralar komisyonu

Buna göre, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.