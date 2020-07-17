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Uğurcan Çakır Alman devinin radarına girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Liverpool devrede olduğu milli kaleci için Alman devi de devreye girdi. İşte detaylar...

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Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 

Daha önce Tottenham, Chelsea ve Liverpool'un transfer listesine giren başarılı kaleci Alman devinin de gündemine girdi. Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Uğurcan Çakır, Borussia Dortmund'un da radarına girdi.

Alman devinin, Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor. Onana ile Barcelona, Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Çakır'ın öne çıktığı belirtildi.

Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi.

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