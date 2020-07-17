BIST 118.808
DOLAR 6,86
EURO 7,81
ALTIN 396,91
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Konya'da havai fişek nedeniyle 23 hektar çalılık alan yandı

KONYA'da atılan havai fişek nedeniyle çıkan yangından 23 hektar çalılık alan yandı. Olay yerinde incelemede bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, izinsiz havai fişek atılmasının büyük sorun olduğunu söyledi.

Abone ol

Son günlerde yaşanan havai fişek faciaları konuşulmaya devam ederken, Knya'dan gelen haber pes dedirtti.

Yangın saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınında ormanlık alan bulunan boş arazide kuru otların yandığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Yapılan incelemede yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havai fişek atılması sonucu çıktığı belirlendi.

Olay yerinde incelemede bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 hektar alanın tahrip olduğunu belirterek, ''230 bin metrekare büyüklüğünde bir alan. Kısa bitki örtüsünden oluşmasından dolayı ve rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Ancak şu an yangın söndürüldü. Asıl kötü olan ve son zamanda gündemde olan izinsiz, mahalle ortalarında havai fişek atılmasıdır." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Havai fişek fabrikası patlamasında korkunç ifadeler! Çin Mahallesi oyunu
Kulis! YAŞ erkene alınabilir, komuta kademesi nde kimler kalıyor kimler gidiyor
Ankara'da korkunç olay! Doğum sırasında bebeğin kafası koptu 'bebeğim çırpınıyordu'
HDP milletvekili Mensur Işık eşi Ebru Işık'a 11 saat şiddet uygulamış! Mensur Işık'ın yasak aşkı ifşa oldu
18 ülkede 329 Türk mimari eserini kiliseye çevirdiler
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Temmuz Perşembe)
ÖNCEKİ HABERLER
La Liga'da şampiyon Real Madrid
CHP'de işler karıştı! Kurultay'ın durdurulması için mahkemeye dilekçe verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimatı verdi! Halledin
Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
Beyaz Saray'dan Twitter ve Trump açıklaması
2020 Samsun liseleri taban puanları nitelikli lise puanları 2020-2021
Yorumlar