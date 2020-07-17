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Kulis! YAŞ erkene alınabilir, komuta kademesi nde kimler kalıyor kimler gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terfi, temdit ve emekliliğin görüşüldüğü Ağustos Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısının bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle erkene alınabileceği belirtiliyor. Komuta kademesinde de şimdilik değişiklik gündemde değil...

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terfi, temdit ve emekliliğin görüşülüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra alınacak kararların kesinleşeceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) çalışmaları başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin durumuyla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nca yürütülüyor. FETÖ’nün gizli yapılanma çalışmalarını önlemek ve ortaya çıkarmak için istihbarat raporları da değerlendirmede dikkate alınıyor.

TSK’da yaz dönemi YAŞ’ı genelde ağustos ayının ilk haftası içinde yapılıyordu. Ancak bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle YAŞ’ın bu ayın sonuna doğru toplanabileceği belirtiliyor..

Yaşar Güler görevine devam edecek...

Kulislerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in hem yaş haddi, hem de görev süresi dolmadığı için mevcut görevine devam etmesinin beklendiği konuşuluyor. 

Ümit Dündar'ın görev süresi uzatılacak

Orgeneral Ümit Dündar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 2 yıllık görev süresini dolduruyor. Henüz yaş haddini doldurmayan Orgeneral Dündar’ın da görev süresinin bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. TSK komuta kademesinde değişiklik olmayacağı da kulis bilgileri arasında.

Hava Kuvvetleri'nde iki ihtimal var

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, geçen yıl görev süresi uzatılan Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün bir yıl daha göreve devam edebileceği konuşuluyor. Görev süresi uzamadığı takdirde Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgenerallik sırasında bekliyor.

Deniz Kuvvetleri'nde de aynı durum var

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da üçüncü yılını dolduranlar arasında. Oramiral Özbal’ın görev süresinin de bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. Bu kuvvette de Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramirallik sırasında bulunuyor.

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