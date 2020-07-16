BIST 118.808
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 398,44
HABER /  DÜNYA
ADV Kurban Rahmettir

Azerbaycan Ermenistan çatışmasında Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu

Anadolu Ajansı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Ermenistan ordusundan da yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü belirtildi.

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada; Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

Çatışmada, Azerbaycan ordusuntodan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Varank yerli otomobil fabrikası temelinin atılacağı tarihi açıkladı
HDP'li Garo Paylan konuştu: Ayasofya'da çan çalınsın ayin yapılsın
Fahrettin Koca'dan uyarı: Bu teori “bilimsel” olarak yanlıştır
Yavaş'ın iddiası çok konuşuldu: Halk Ekmek Genel Müdürü, kendini işten atıp tazminat almış
Ankara Tenis Kulübü'nde koronavirüs şoku! Vakalar gizlenmiş
Fransız dergisinden Erdoğan'lı provokatif yayın: Kapımızdaki savaş
ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 45 kişi hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü korona şoku! 4 pozitif vaka çıktı
Sanıktan şaşırtan savunma: Taciz dokunarak olmuyor mu?
Sivas Lise taban puanları 2020-2021 nitelikli okullar LGS Sivas yüzdelik dilimleri
Yorumlar 4 yorum