Avrupa Şampiyonu Van şehidimizin yürek burkan hikayesi

Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Avrupa şampiyonluğu yaşamış başarılı bir tekvandocuydu. Ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, 3,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

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Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet personelinden şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki baba evine gelen torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Emre Balci, şehadet haberini anne Zakire Güzelay ve baba Mustafa Güzelay'a verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan Güzelay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alanlar taziye ziyaretine geldi.

3,5 aylık evliydi

Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay'ın da Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, Zakire- Mustafa Güzelay çifti, şehitler için düzenlenecek törene katılmak için Van'a gitmek üzere yola çıktı.

Yarın toprağa verilecek

Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet personelinden şehit pilot, komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), yarın İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

Başarılı bir sporcuycu

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Macaristan'ın Budapeşte kentinde 2007 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliği kazanan başarılı bir sporcuydu.

Van'da şehit düşen emniyet mensuplarından Avrupa Şampiyonu tekvandocu Semih Güzelay, 2003 yılında henüz 10 yaşında tekvandoya başlamış ve 2014 yılına kadar aktif bir şekilde spora devam etmişti.

Semih Güzelay, 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti. 27 yaşında şehit olan İzmirli Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Semih Güzelay için yayımladığı taziye mesajında, "Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadele etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.