BIST 118.778
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 398,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban Rahmettir

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li Garo Paylan konuştu: Ayasofya'da çan çalınsın ayin yapılsın
Fahrettin Koca'dan uyarı: Bu teori “bilimsel” olarak yanlıştır
Yavaş'ın iddiası çok konuşuldu: Halk Ekmek Genel Müdürü, kendini işten atıp tazminat almış
Ankara Tenis Kulübü'nde koronavirüs şoku! Vakalar gizlenmiş
Fransız dergisinden Erdoğan'lı provokatif yayın: Kapımızdaki savaş
Milli Savunma Bakanlığında 'önemli Azerbaycan görüşmesi kuvvet komutanları toplantıda
ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü korona şoku! 4 pozitif vaka çıktı
Sanıktan şaşırtan savunma: Taciz dokunarak olmuyor mu
Kırşehir'de LGS birinciliğini kazandı geleceğin doktoru olacak
Eski MİT'çi Enver Altaylı'dan CIA ajanı iddiasına ilginç yanıt
Sinop lise puanları 2020! Sinop lise taban puanları yüzdelik dilim açıklandı mı?
Yorumlar