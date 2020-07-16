BIST 118.778
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 398,42
HABER /  EĞİTİM
ADV Kurban Rahmettir

Türkiye LGS birinciliğiyle Ankara'yı gururlandırdı başarısını düzenli çalışmaya bağlı

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE LGS birinciliği koltuğuna 181 kişiyle birlikte oturan Muhammet Enes Ünal, sınava düzenli ve öğretmenlerinin tavsiyesine uyarak çalıştığını belirtti. İmam hatip lisesi öğrencisi Ünal'ın gururlu annesi oğlunun çok sayıda da kitap okuduğunu dile getirdi.

Abone ol

Lise Geçiş Sınavı'na internetten elde ettiği çalışma programlarından da faydalandığını aktaran Muhammet Ünal, okul kurslarına da katıldığını ifade etti.

"Düzenli çalışmak ve kendimi ihmal etmemek benim başarımın sırrı çünkü kendinizi ihmal ettiğiniz zaman dersler işkence gibi geliyor" diyen Ünal, seçeceği lise konusunda henüz bir tercihte bulunmadığını anlattı.

Düzenli olarak kitap da okuyordu

Baba Ali Hakan Ünal ise oğlunu dershaneye göndermediklerini, okulun tavsiyesi doğrultusunda bütün test kitaplarını aldıklarını bildirdi. Eşiyle beraber oğulları için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Ünal, Muhammet Enes'in hazırlık döneminde sosyal aktiviteleri için de vakit ayırdıklarını aktardı. Anne Seher Ünal ise oğlunun çalışmaya ilkokul 1'den itibaren başladığını, sürekli ve düzenli çalıştığını ayrıca ilkokul çağından itibaren çok sayıda kitap okuduğunu dile getirdi.

"Okulumuzun sağladığı imkanlarla derece yaptı"

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Müdürü Yaşar Keskin de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ünal'ı tebrik etti.

Emeği geçen öğretmenlerine teşekkür eden Keskin, okullarının "proje" okulu olduğunu belirterek, öğrencilere ayrıca hafızlık projesinin yanı sıra İngilizce ve  Arapça dil eğitimi de verdiklerine işaret etti.

Öğretmenlerin hazırladığı destekleme programlarıyla öğrencileri LGS'ye hazırladıklarını vurgulayan Keskin, "Enes de diğer arkadaşları gibi herhangi bir dershaneye gitmeden, özel bir kursa gitmeden okulumuzun sağladığı imkanlarla derece yaptı. Demek ki dershane olmadan da öğrenciler Türkiye birincisi olabiliyor. Enes'in yanı sıra 50'ye yakın öğrencimiz de yüksek puan alarak yüzde 1'lik, 2'lik, 3'lük dilim içerisine girdi. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eskişehir'de eski kocasını yeni eşiyle görünce çıldırdı! Turan, babanın yüzüne tükür.. Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li Garo Paylan konuştu: Ayasofya'da çan çalınsın ayin yapılsın
Fahrettin Koca'dan uyarı: Bu teori “bilimsel” olarak yanlıştır
Yavaş'ın iddiası çok konuşuldu: Halk Ekmek Genel Müdürü, kendini işten atıp tazminat almış
Ankara Tenis Kulübü'nde koronavirüs şoku! Vakalar gizlenmiş
Fransız dergisinden Erdoğan'lı provokatif yayın: Kapımızdaki savaş
Milli Savunma Bakanlığında 'önemli Azerbaycan görüşmesi kuvvet komutanları toplantıda
ÖNCEKİ HABERLER
Eşi gözaltına alınan kadın polislere zor anlar yaşattı
Engelli maaşı alana kurban bayramı ikramiyesi var mı?
4 yaşında okumayı öğrendi 11 ayda hafız olup LGS’de Türkiye birincisi oldu
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar
İki gündür kayıptı! Melis bakın nerede bulundu
Çorum'da 4 yaşında okudu 11 ayda hafız oldu şimdi LGS Türkiye birincisi
Yorumlar