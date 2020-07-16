AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şehitler için başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da ve Siirt'te şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle girilen sıcak çatışmada şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "Van'da görev uçuşunda şehit olan 7 emniyet mensubumuza ve Siirt Pervari'de terörle mücadele sırasında şehit olan 2 polisimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



