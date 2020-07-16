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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şehitler için başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da ve Siirt'te şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle girilen sıcak çatışmada şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "Van'da görev uçuşunda şehit olan 7 emniyet mensubumuza ve Siirt Pervari'de terörle mücadele sırasında şehit olan 2 polisimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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