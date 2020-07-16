İran'da 23 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İRAN'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 23 günlük bir bebek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

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Koronavirüs nedeni ile ölümler her geçen gün artarken İran'dan gelen haber herkesi şoke etti. Buşehr'de 23 günlük bir bebek, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Buşehr Koronayla Mücadele Merkezi Başkanı Said Keşmiri, "Buşehr'de dün aralarında 23 günlük bir bebeğin de bulunduğu 9 kişi Kovid-19'dan öldü." dedi.

Buşehr'deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören 162 hasta bulunduğunu aktaran Keşmiri, bunlardan 35'inin solunum cihazına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Toplam kayıp 13 bin 608

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 608'e, vaka sayısı da 267 bin 61'e yükseldi.