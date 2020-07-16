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LGS sınavında Türkiye birincisi oldu Cumhurbaşkanına Osmanlıca mektup yazdı

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE'de LGS sınavında birinci olan 181 öğrencinin arasına giren Onur Alperen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocukluğundan beri sevdiğini söyleyerek, kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen Lise Geçiş Sınavı kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı sınavda 181 öğrenci Türkiye birincisi oldu.

O 181 öğrenci arasına girmeyi başardı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Onur Alperen Yılmaz, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 181 öğrenci arasına girmenin gururunu yaşadı. Onur Alperen Yılmaz, mutlu ve gururlu olduğunu, çalışmalarının sonucunu verdiğini ve Allah'a şükrettiğini, ileride siyasetçi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinin çocukluğundan başladığını belirten Yılmaz, ideallerini, görüşlerini, politikasını ve düşüncelerini beğendiği için sevgisinin baki olduğunu söyledi.

"İlk başta konuşamadım, ağladım"

Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini ve kendisine bir mektup yazdığını söyleyen Yılmaz, “Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran tarihinde beni aradılar. İlk başta konuşamadım, ağladım. Nutkum tutuldu. Araya annem girdi, biraz sakinleştim. Heyecanımı yendim. Kendisiyle konuştuğumda buluşmak üzere söz aldım. Yanına Türkiye birincisi olarak gitmek için buluşmayı LGS sonrasına erteledim. Şimdi birinci oldum. İlerleyen zamanlarda kendisiyle görüşeceğim. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygımı iletiyorum. Onunla görüşmek istediğimi tekrarlamak istiyorum" diye konuştu. Yılmaz ayrıca Ayasofya hakkında alınan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Baba Hasan Yılmaz ve anne Ümmü Kozan Yılmaz da sonucu öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını, oğullarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

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