Aliyev'in sert sözleri sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov istifa etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile sınırda gerilim başladığında iş yerinde bulamadığı Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov’u sert dille eleştirmişti. Elmar Mammadyarov'un az önce istifa ettiği bildirildi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceki gün yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov'u eleştirmiş, Mammadyarov'un karışıklık olduğu zaman ortaya çıkmadığını ve Ermenistan'a dair mevzularla ilgilenmede zayıf kaldığını belirtmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, bu sözler sonrası görevinden istifa etti.

"Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi?"

Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında, "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı iş yerindeydi. Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov’a sordum" ifadelerini kullandı.

"Evden çalıştığını söyledi"

Söz alan Başbakan Asadov, Dışişleri Bakanı Mamedyarov’un evden çalıştığını belirterek, "Ben Elmar Mamedyarov’u aradım. Bana söylediğinizi ona aktardım. Nerede olduğunu sordum. Evden çalıştığını söyledi. Saat saat nerede olduğunu netleştirmesini istedim. Tekrar evden çalıştığını söyledi, olayı gündüz saat 3’te duyduğunu söyledi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Asadov’un yanıtından sonra ayrıntılara girmek istemediğini belirterek, "Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.