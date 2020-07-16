LGS sonuçları 2020 MEB açıklandı TC ile sonuç nasıl bakılır?
Bugün LGS sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını saat 09.00 civarında erişime açtı. LGS sonuç puanına göre öğrenciler lise tercih işlemlerini online yapacak. Peki LGS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...
LGS sonuçları açıklandı MEB 2020 LGS sonuç sorgulama sayfası bugün saat 09.00'dan itibaren aktif hale geldi. Milyonlarca öğrenci hayalindeki lisede eğitim almak için girdiği LGS sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler MEB sonuç sayfasında TC numarası ile puanlarını sorgulayıp, LGS sonuç puanına göre lise tercihlerini yapabilecek.
Daha önceki LGS sınav sonuçlarını saat 10.00'da açıklayan MEB'in 2020 LGS sonuçlarını bugün saat 09.00'da açıkladı. LGS sonuçlarının puanını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. İşte LGS sonuçları ve LGS tercihleri hakkında merak edilenler...
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(MEB'in sınav sonuç ekranında yoğunluktan dolayı aksamalar yaşanıyor)
LGS tercihleri nasıl yapılacak, kaç gün sürecek: 16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.
Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.