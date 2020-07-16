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Polisler kapıyı açınca şoke oldu!

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Eyüp K. evde boğazını ve bileklerini keserek yaşamına son verdi.

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İki çocuk babası Eyüp K. evde tek başına bulunduğu sırada boğazını ve bileklerini kesti. Aynı apartmanda oturan annesi, oğlu Eyüp K.'yi sabah kahvaltıya davet etmek istedi. Annesi, oğlunun kapıyı açmaması üzerine şüphelenerek durum polise bildirildi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Eyüp K.'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eyüp K.'nin öldüğünü belirledi.

Soruşturma başlatıldı

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Eyüp K.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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