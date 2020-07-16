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Hanehalkı bütçe araştırması! En fazla para bakın nelere gidiyor

Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 16.5 ile ulaştırma harcamaları aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılıyor.

Harcamaların payı şöyle:

Eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2018 yılında 2 bin 181 TL iken 2019 yılında 2 bin 465 TL olarak tahmin edildi.

Toplam harcamalardaki payı en fazla artan grup gıda ve alkolsüz içecekler
Araştırma sonuçlarına göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin payı bir önceki yıla göre 0.5 puanlık artışla yüzde 20.3'ten yüzde 20.8'e yükseldi.

Dünya'nın aktardığı habere göre; alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı yüzde 4.0'dan yüzde 4.3'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 4.8'den yüzde 5.0'a, konut ve kira harcamalarının payı yüzde 23.7'den yüzde 24.1'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı yüzde 2.9'dan yüzde 3.1'e, eğitim hizmetlerinin payı yüzde 2.3'ten yüzde 2.5'e ve çeşitli mal ve hizmetlerin payı ise yüzde 4.9'dan yüzde 5.1'e yükseldi.

Diğer taraftan, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının payı yüzde 6.5'ten yüzde 6.4'e, ulaştırma harcamalarının payı ise bir önceki yıla göre 1.8 puanlık düşüşle yüzde 18.3'ten yüzde 16.5'e geriledi. Ayrıca haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya düştü.

Sağlık harcamalarının payı yüzde 2.2 ve lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.5 ile 2019 yılında değişmeyerek aynı kaldı.

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