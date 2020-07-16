Van'da düşen insanlı keşif uçağının kara kutusu bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ekibi olay yeri incelemelerini tamamladı. Van'da İnsanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'nda uçağın kara kutusu bulundu.

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Van'da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağının Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.

Gece 03.00 sıralarında enkazın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.

Şehitler tören sonrası memleketlerine uğurlanacak

Yırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı keşif uçağında şehit olan emniyet mensubu 2 pilot ve 5 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi.Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının naaşları Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme faaliyeti için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanmış, saat 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti kesilmişti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler bölgeyi incelemişti

Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmış ve gece saat 03.00 civarında bölgeye giden ekipler uçağın Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğünü tespit etmişti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit olmuştu. Kazanın ardından Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Uçaklarda kara kutu ne anlama geliyor?

Kara kutu; her hava yolu aracında bulunması zorunlu olan bir kayıt cihazıdır. Uluslararası adı ile 'flight recorder' aracıdır. Belirli bir algoritma ile uçak içerisindeki uçuşla ilgili bilgilerin yetkililer tarafından edinilmesini sağlar. Kara kutu isminin aksine siyah renk değil, genellikle parlak turuncu renkte olmaktadır. En imkansız şartlara ve çarpmalara dayanıklı olarak tasarlanmış olup uçak içi konuşmaları kaydeden özelliğinden dolayı hava yolu taşımacılığı araştırma sektörü için çok özel bir araçtır.