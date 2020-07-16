Eş şiddeti mağduru kadın böyle yalvardı: Öldürmeden dava açılsın

AKSARAY'da kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi hakkında şikayette bulunan ve sığınma evine yerleştirilen buradan video çekip avukatına gönderen kadın "Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum" dedi.

Abone ol

AKSARAY'da A.S. (33) kendisine şiddet uyguladığı, ilk eşinden olan 14 yaşındaki kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla eşi C.E.S. hakkında şikayette bulundu. Kızı ile birlikte koruma altına alınarak başka bir ilde yurda yerleştirilen A.S., 9 ay geçmesine rağmen eşi hakkında adli kontrol veya tutuklama tedbiri uygulanmadığı ve dava açılmadığını söyledi. Sığınma evinde çekip avukatına gönderdiği videoda A.S., "Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum" dedi.

'Taciz ve şiddeti nedeniyle şikayetçiyim'

E.Ç. ise psikolog gözetiminde verdiği ifadesinde, üvey babasının anne ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Üvey babam alkol ve uyuşturucu kullanır. Alkol aldığında beni öpmek istediğini söylüyordu. Kabul etmiyordum; ancak beni dudağımdan öpmek istiyordu. Sık sık kucağına oturmamı istiyordu. Annem beni korumak istiyordu; ancak bu yüzden ikimize de şiddet uyguluyordu. Bir keresinde eve mermi getirip bana saydırdı. ‘Bu iki tanesiyle seni ve anneni öldüreceğim' dedi. Hem bana tacizi ve şiddeti, hem de anneme yönelik şiddeti nedeniyle şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

İfadesinden sonra serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.E.S. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. C.E.S., E.Ç.'ye yaklaşık 10 yıl kendi çocuklarından ayırt etmeden baktığını, belli bir yaştan sonra ergenliğin verdiği psikoloji ile agresif olmaya, söz dinlememeye başladığını, hal ve hareketlerine, giyimine kuşamına dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu için kendisine iftira atıldığını iddia etti. C.E.S., ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldı.

Sığınma evinde video ile yardım istedi

Ölüm tehditleri aldığını ileri süren ve kızı ile birlikte koruma altına alınarak başka bir ile gönderilen A.S., boşanma davası açtığı eşi hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmadığını ve hala davanın açılmadığını söyledi. A.S., sığınma evinde çekip avukatına gönderdiği videoda, "Kızım ve benim can güvenliğimiz yok. Eşim kızımı istismar etti ve dövdü. Bizi öldürmeye çalıştı. Ben çocuğumu alarak evden kaçtım. 9 ay olmasına rağmen hakkında dava açılmadı. Eşim halen dışarıda ve biz korkuyoruz. Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.