Sivas Lise taban puanları 2020-2021 nitelikli okullar LGS Sivas yüzdelik dilimleri

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS YEP lise taban puanları araştırılmaya başladı.Tercih dönemi öncesinde bulundukların ilin tercih taban puanlarını araştıran öğrenciler İstanbul liseleri taban puanlarını araştırıyor. Peki; Sivas nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP Sivas lise taban puanları 2020 ve detayları haberimizde...

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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler 2020 lise taban puanlarını ve Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP Sivas lise taban puanları sorguluyor. Tercih işlemlerine başlamadan önce bulunduğu ilçedeki liselerin taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Sivas liseleri taban puanlarını araştırıyor. Peki; Sivas nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP Sivas lise taban puanları 2020 ve detayları haberimizde...

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

LGS YEP SİVAS LİSE TABAN PUANLARI 2020: LİSE TABAN PUANLARI SİVAS



Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.

YEP ne demek, nasıl hesaplanır:

LGS sonuçlarının açıklandı, sonuçlarını sorgulayan öğrenciler yerleştirme esas puanı nedir ve ne işe yarar sorularının yanıtını araştırıyor. Yerleştirmeye Esas Puanı, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Peki YEP puanı nasıl hesaplanır?

YEP Puanı Nedir?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sisteminde çıkan YEP puan sistemi, öğrencilerin liselere girişini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puana türüne Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP denilir.

TEOG sisteminde bulunan YEP puanı, öğrencilerin okullara girmesini kolaylaştırmaktadır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir. Kayıt sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme ve tercih sürecin 3 farklı döneme ayırmıştır. Bu üç farklı dönem;



*Özel okullara ön kayıt dönemi

*Devlet okullarına kayıt dönemi

*Nakil dönemi şeklindedir.

Bu dönemler belirli aralıklarda olup, YEP puan türüne göre kayıt işlemleri yapılmaktadır.

YEP Nasıl Öğrenilir?

Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi sınav sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu başarı puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da aynı şekilde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.

YEP Puanı Nasıl Hesaplanır: YEP puanı, öğrencinin okuduğu okul notlarının ortalaması ile beraber Merkezi Sınav Puanı birleştirilerek oluşturulur. Merkezi puan 700’lük şeklinde sisteme dönüştürülerek, ortaokul sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanlarıyla beraber toplanır ve ikiye bölünür.

Kısaca anlatmak gerekirse, bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir. Bu sayede bulduğunuz YEP puanı hesaplama sonucu hangi liselere gideceğinizi hesap edebilir ve tercihlerinizi yapabilirsiniz.