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Tunceli'de 'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' videosu olay oldu 3 polis ve 1 imam açığa alındı

Demirören Haber Ajansı

TUNCELİ Valiliği, Nazımiye ilçesinde "Türkiye’nin en çirkin kadınları nerede?" sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurdu.

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Aralarında polislerin olduğu ve "Türkiye’nin en çirkin kadınları nerede?" sorusunun yer aldığı videoya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı.

"Görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır"

Tunceli Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."

"Nazimiye'de ben güzel görmedim"

Söz konusu videoda bir kişinin "Reis Türkiye’nin en çirkin kadınları nerededir?" sorusuna orada bulunanlardan birisi "Nazimiye'de ben güzel görmedim" diye cevap verdiği görülüyor.

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