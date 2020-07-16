FOX TV'den sürpriz Erdoğan kararı! Dün akşam milyonlarla buluşturdu

Fox TV dün akşam yayın akışında sürpriz bir karara imza attı. Fox TV sevilen dizisi yayınlanırken aniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını geçerek, Erdoğan'ı milyonlarca izleyicisiyle buluşturdu. Bilindiği üzere Fox TV AK Parti hükümetine en uzak yayın organlarının başında geliyor..

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Fox TV hiç kuşkusuzu AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı en büyük muhalefeti yapan televizyon kanalı. Ancak Fox TV dün bir sürpriz yaptı ve Sen Çal Kapımı yayınlanırken birden yayın keserek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını yayınladı.

15 dakika süren bu canlı yayın sonucunda da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yayını dün gece en çok izlenen üçüncü televizyon programı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekran başında olan insanların yüzde 16'sına ulaştı. Bunun anlamı Erdoğan'ın yaklaşık 3 milyon kişiye ulaşması. Üstelik bu 3 milyon kişinin büyük bir kısmı da Fox TV izleyen AK Parti muhalifi kesim.

15 Temmuz 2020 Çarşamba reyting sonuçları.

Peki Fox TV böyle yaptı ?

Kimine göre Fox TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olan yayınlarını yumuşatarak daha fazla kendini riske etmek istemedi. Kimine göre ise Fox TV, FETÖ'nün hain darbe girişiminin önlendiği 15 Temmuz'un 4'üncü yıldönümünde ekranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açarak kendilerine yönelik muhtemel bir operasyonu da önlemiş oldu. Hatırlanacağı gibi RTÜK tarafından Halk TV ve Tele1 kanallarının 5'er gün kapatılmasından sonra sıranın Fox TV'ye geldiği iddia edilmişti.