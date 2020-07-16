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MSB duyurdu! Haftanin'de 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

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Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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