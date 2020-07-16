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Bakan Ziya Selçuk: Gördüğünüz puan sizin değil o anki bilgilerinizin puanı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları açıklanan LGS sınavı ve tercih süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, "Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz." dedi.

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20 Haziran'da gerçekleşen LGS sonuçları bugün erişime açıldı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020'de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınavına yönelik son dakika bir açıklama yaptı. "LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı." diyen Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.

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