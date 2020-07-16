Altını olanlar dikkat! Güncel piyasalarda düşüşe geçti

Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 401,65 liradan, çeyrek altın ise 652,34 liradan işlem görüyor.

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400 lirayı gören gram altın, bugün 398 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarını araştıranlar, düşmesini beklese de bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacağı öngörülüyor.

Altın fiyatları 16 Temmuz

Yarım altın fiyatı: 1.308,76 TL

Tam Altın fiyatı: 2.590,06 TL

22 Ayar Altın fiyatı: 369,20 TL

18 Ayar Altın fiyatı: 302,00 TL

14 Ayar Altın fiyatı: 235,77 TL

Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.666,49 TL

ONS Altın fiyatı: 1.807,15