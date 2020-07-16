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Meral Akşener kendini karantinaya aldı! Korona çevresinde kol geziyor

Dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Korumasının testinin pozitif çıkması üzerine panik yapan Akşener, kendini karantinaya aldı.

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İyi Parti lideri Akşener, risk olmaması için dün TBMM’deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na katılmama kararı aldı. Akşener’in önceki gün yaptırdığı test negatif çıkmasına rağmen, kendisini karantinaya aldı.

Programlar iptal

Sonuç negatif çıksa da Meral Akşener programlarını iptal ederek kendini bir süre karantina altında tutacağı öğrenildi.

Korona hep yakın çevresinde

Bilindiği üzere daha önce Meral Akşener'in evdeki yardımcısı da koronavirüse yakalanmıştı. O günlerde de büyük panik yaşayan Meral Akşener, defalarca koronavirüs testinden geçmişti.

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