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Afyonkarahisar'da sözleşmeli er girdiği baraj gölünde boğuldu

AFYONKARAHİSAR'da sözleşmeli er Selman Yüksel (29), ailesiyle piknik yapmaya gittiği bölgede serinlemek için baraj gölüne girince boğularak can verdi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin ilçe sınırlarında yer alan Yedikapı Barajı'nda meydana geldi.

Piknik için ailesiyle gitmişti

Sözleşmeli er Selman Yüksel, ailesiyle birlikte piknik için Kemerkaya Köyü  Yapraklı mevkisine gitti. Serinlemek için baraj göletine giren Yüksel, gözden kaybolunca yakınları jandarmayı aradı. 

Olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri, yaptıkları arama sonunda Yüksel'in cansız bedeni bulup, sudan çıkartıldı. Yüksel'in cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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