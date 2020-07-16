Lise tercihleri ne zaman 2020 lise tercih işlemi nasıl yapılır kılavuz bilgisi

Bugün yani 16 Temmuz perşembe günü LGS sonuçları açıklanıyor Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını saat 10.00 civarında erişime açacak. LGS sonuç puanına göre öğrenciler lise tercih işlemlerini online yapacak. Peki LGS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...

Abone ol

LGS sonuçları açıklanıyor MEB 2020 LGS sonuç sorgulama sayfası bugün saat 10.00'dan itibaren aktif hale gelmesi öngörülüyor. Milyonlarca öğrenci hayalindeki lisede eğitim almak için girdiği LGS sonuçlarını bugün MEB sonuç sayfasında TC numarası ile sorgulayacak ve LGS sonuç puanına göre lise tercihlerini yapabilecek.

Daha önceki LGS sınav sonuçlarını saat 10.00'da açıklayan MEB'in 2020 LGS sonuçlarını da bu saatlerde açıklaması bekleniyor. LGS sonuçlarının puanını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. İşte LGS sonuçları ve LGS tercihleri hakkında merak edilenler...

LGS tercihleri nasıl yapılacak, kaç gün sürecek: 16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.

Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirmeleri nasıl yapılacak:

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda;

yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.