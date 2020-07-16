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İstanbul Adalet Sarayı yakınına silahlı saldırı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki tekel bayiine gelen 2 kişi içerideki müşteriyi silahla bacağından vurup kaçtı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayiine motosikletle gelen kasklı iki şahıs içeriye girdi. İçeriye giren kasklı kişiler, dükkanda bulunan Kenan O. isimli şahsı silahla bacağından vurup kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, sokağa inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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