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Ahmet Hakan: Gül, Ayasofya kararı için Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini aktardı.

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Ahmet Hakan, 'Yerlerinde olsam' başlığıyla yayımlanan yazısında Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı sonrası yaşanan dikkat çeken gelişmeyi yazdı.

"Benimse kafamda tek bir soru var"

"İşittiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayıp Ayasofya kararından dolayı tebrik etmiş Abdullah Gül" ifadelerini kullanan Hakan, "Benimse kafamda tek bir soru var: Bu telefon Abdullah Gül’ün ‘millet ittifakı’ adayı olması işini daha da zorlaştırır mı, yoksa kolaylaştırır mı?" diye sordu.

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